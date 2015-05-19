纽约期市：期棉触及三周半低位，受累于美元走强和套利交易

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约5月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连跌第二日，触及三周半低位，因美元走强促使投机客卖出7月合约，因对美国下季产量的担忧为12月合约提供一定的支撑。
Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose说，12月合约上周较7月合约贴水，目前为升水。
ICE-7月期棉合约 收跌0.57美分，或0.9%，报每磅64.35美分，盘中跌至4月23日以来最低64.05美分。
近月7月合约 收盘时较12月合约 贴水0.48美分，高于前一日的贴水0.26美分。
海关数据显示，全球最大棉花进口国中国4月进口棉花16.08万吨，较上年同期下降28.3%，但高于前一个月。
美国农业部周一公布的数据显示，截至5月17日当周，美国棉花种植率为35%，远高于之前一周，但仍低于五年均值。
期货市场总成交量增加4,150口，至29,953口。数据显示，昨日未平仓合约减少2,883，至191,539口。
美元指数 上扬1.10%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 下跌1.93%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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