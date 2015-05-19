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市场报道 | 2015年 5月 20日 星期三 03:35 BJT

纽约期市：期棉触及三周半低位，受累于美元走强和套利交易

路透纽约5月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连跌第二日，触及三周半低位，因美元走强促使投机客卖出7月合约，因对美国下季产量的担忧为12月合约提供一定的支撑。

Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose说，12月合约上周较7月合约贴水，目前为升水。

ICE-7月期棉合约 收跌0.57美分，或0.9%，报每磅64.35美分，盘中跌至4月23日以来最低64.05美分。

近月7月合约 收盘时较12月合约 贴水0.48美分，高于前一日的贴水0.26美分。

海关数据显示，全球最大棉花进口国中国4月进口棉花16.08万吨，较上年同期下降28.3%，但高于前一个月。

美国农业部周一公布的数据显示，截至5月17日当周，美国棉花种植率为35%，远高于之前一周，但仍低于五年均值。

期货市场总成交量增加4,150口，至29,953口。数据显示，昨日未平仓合约减少2,883，至191,539口。

美元指数 上扬1.10%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 下跌1.93%。(完)

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