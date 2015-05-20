纽约期市：期棉连跌三日触及四周低点，因基金继续出脱7月多头

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约5月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连跌第三个交易日，触及四周低点，因跟随趋势的基金继续出脱7月多头仓位，但对迄今播种进度缓慢的担忧扶助提振12月合约。
“跟随趋势而动的基金今日继续结清7月合约，”Wedbush Securities介绍经纪人Sharon Johnson表示，跌幅较之前两日更小，部分是因棉纺厂认为目前价格水准对锁定价格是有吸引力的。
ICE-7月期棉合约 收跌0.2美分，或0.3%，报每磅64.15美分，盘中跌至4月23日以来最低63.71美分。
近月7月合约 收盘时较12月合约 贴水0.82美分，高于前一日的贴水0.48美分。
期货市场总成交量减少2,592口，至27,909口。数据显示，昨日未平仓合约减少3,920，至187,619口。
美元指数 升0.17%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 微升0.09%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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