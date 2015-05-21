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市场报道 | 2015年 5月 22日 星期五 02:52 BJT

纽约期市：ICE期棉连跌四日，触及四周低点

路透纽约5月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连跌第四个交易日，触及四周低点，此前未能守住美国政府发布周度出口销售报告后迅即触及的日高，交易商表示，该报告有支撑作用。

ICE-7月期棉合约 收跌0.42美分，或0.7%，报每磅63.73美分，盘中在63.62-64.93美分之间交投。

美国农业部报告，截至5月14日该周净出口销售棉花5.93万包，较之前一周增加22%。

近月7月合约 收盘时较12月合约 贴水由0.82美分增至0.97美分。

期货市场总成交量减少1,647口，至27,500口。数据显示，昨日未平仓合约减少2,069，至185,550口。

美元指数 跌0.12%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 升0.61%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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