纽约期市：ICE期棉连跌四日，触及四周低点

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约5月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连跌第四个交易日，触及四周低点，此前未能守住美国政府发布周度出口销售报告后迅即触及的日高，交易商表示，该报告有支撑作用。
ICE-7月期棉合约 收跌0.42美分，或0.7%，报每磅63.73美分，盘中在63.62-64.93美分之间交投。
美国农业部报告，截至5月14日该周净出口销售棉花5.93万包，较之前一周增加22%。
近月7月合约 收盘时较12月合约 贴水由0.82美分增至0.97美分。
期货市场总成交量减少1,647口，至27,500口。数据显示，昨日未平仓合约减少2,069，至185,550口。
美元指数 跌0.12%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 升0.61%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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