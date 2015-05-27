纽约期市：期棉触及一个月低位，因指数基金即将开始展期

路透纽约5月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跌至逾一个月最低，因指数基金准备将7月合约头寸展期至12月合约，从而导致买兴受限，尽管数据显示种植进度慢于往年。

“7月合约即将到期，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示，“市场上行可能有困难。”

7月期棉合约 收跌0.26美分，或0.4%，报每磅63.05美分。盘中跌至4月23日以来最低63.03美分。

美国农业部周二公布的数据显示，截至5月24日，棉花种植率为47%，远低于上年同期的进度，和过去五年的均值。

7月期棉合约 较12月合约 贴水扩阔至0.98美分，高于前一日的0.77美分。

期货市场总成交量减少1,810口，至25,106口。数据显示，前一日未平仓合约总额减少108口，至188,719口。

美元指数 上扬0.11%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 下跌0.69%。(完)

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