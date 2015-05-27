纽约期市：期棉触及一个月低位，因指数基金即将开始展期

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透纽约5月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跌至逾一个月最低，因指数基金准备将7月合约头寸展期至12月合约，从而导致买兴受限，尽管数据显示种植进度慢于往年。
“7月合约即将到期，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示，“市场上行可能有困难。”
7月期棉合约 收跌0.26美分，或0.4%，报每磅63.05美分。盘中跌至4月23日以来最低63.03美分。
美国农业部周二公布的数据显示，截至5月24日，棉花种植率为47%，远低于上年同期的进度，和过去五年的均值。
7月期棉合约 较12月合约 贴水扩阔至0.98美分，高于前一日的0.77美分。
期货市场总成交量减少1,810口，至25,106口。数据显示，前一日未平仓合约总额减少108口，至188,719口。
美元指数 上扬0.11%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 下跌0.69%。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)