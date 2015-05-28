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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 02:59 BJT

纽约期市：期棉录得一个月来最大单日涨幅，因美元回落

路透纽约5月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得4月24日以来最大单日涨幅，因美元指数结束四日连涨走低，重压棉花等以美元计价商品。

“美元涨势稍作喘息，”Wedbush Securities的经纪在谈到美元时说，“一旦美元走软，并保持在低位，我们看到期棉市场小幅反弹。”

ICE-7月期棉合约 收涨1.28美分，或2%，报每磅64.33美分。盘中交易区间在63.03-64.54美分。

12月期棉合约 较近月7月合约 溢价收窄至0.73美分，低于前一日的0.98美分。

期货市场总成交量增长589口，至25,769口。数据显示，前一日未平仓合约减少458口，至188,261口。

美元指数 下跌0.27%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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