纽约期市：期棉触及近两周高位，因出口销售强劲

路透纽约5月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五升至近两周高位，此 前美国农业部报告显示上周出口销售强劲，但尾盘价格缩减涨幅。 Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁兼执行长Michael Quin n称，美国农业部可能不得不下调结转库存预估，因近几周出口销售强劲 。 ICE-7月期棉合约 收涨0.02美分，或0.03%，报每磅64.35美分 。盘中交易区间在64.27-66.59美分，后者为5月18日来最高。 美国农业部周五公布的数据显示，截至5月21日该周净出口销售棉花1 1.75万包，较之前一周猛增98%。 12月期棉合约 较近月7月合约 溢价收窄至0.29美 分，低于前一日的0.73美分。 期货市场总成交量增长33,587口，至59,436口。数据显示，前一日未 平仓合约增加530口，至188,791口。 美元指数 下跌0.11%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)