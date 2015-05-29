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市场报道 | 2015年 5月 30日 星期六 02:59 BJT

纽约期市：期棉触及近两周高位，因出口销售强劲

路透纽约5月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五升至近两周高位，此
前美国农业部报告显示上周出口销售强劲，但尾盘价格缩减涨幅。
    
    Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁兼执行长Michael Quin
n称，美国农业部可能不得不下调结转库存预估，因近几周出口销售强劲
。
        
    ICE-7月期棉合约 收涨0.02美分，或0.03%，报每磅64.35美分
。盘中交易区间在64.27-66.59美分，后者为5月18日来最高。
    
    美国农业部周五公布的数据显示，截至5月21日该周净出口销售棉花1
1.75万包，较之前一周猛增98%。
     
    12月期棉合约 较近月7月合约  溢价收窄至0.29美
分，低于前一日的0.73美分。 
    
    期货市场总成交量增长33,587口，至59,436口。数据显示，前一日未
平仓合约增加530口，至188,791口。
    
    美元指数 下跌0.11%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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