纽约期市：期棉录得两周来最大单日跌幅，因美元走强和认证库存攀升

路透纽约6月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一录得两周来最大单日跌 幅，因美元走强，以及认证库存继续攀升，与此同时，指数基金继续将7 月合约展期至12月合约。 “美元重拾升势是影响市场的重要因素，”INTL FCStone的风险管理 咨询师Chris Kramedjian表示。 ICE-7月期棉 收跌0.60美分，收报每磅63.75美分，为5月18日 以来最大单日跌幅。盘中交易区间为63.69-65.15美分。 12月合约较7月合约溢价攀升至0.32美分，高于周五的0.29美分。 期货市场总成交量减少28,507口，至31,269口。数据显示，上一交易 日，未平仓合约增加879口，至189,670口。 截至5月29日，可用于交割的棉花认证库存总计为132,772包(每包480 磅)，高于前一日的124,606包。 美元指数 上扬0.51%。汤森路透CoreCommodity CRB指数<.TRJC RB>上扬0.14%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)