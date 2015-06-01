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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 03:26 BJT

纽约期市：期棉录得两周来最大单日跌幅，因美元走强和认证库存攀升

路透纽约6月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一录得两周来最大单日跌
幅，因美元走强，以及认证库存继续攀升，与此同时，指数基金继续将7
月合约展期至12月合约。
    
    “美元重拾升势是影响市场的重要因素，”INTL FCStone的风险管理
咨询师Chris Kramedjian表示。
    
    ICE-7月期棉 收跌0.60美分，收报每磅63.75美分，为5月18日
以来最大单日跌幅。盘中交易区间为63.69-65.15美分。
    
    12月合约较7月合约溢价攀升至0.32美分，高于周五的0.29美分。

    期货市场总成交量减少28,507口，至31,269口。数据显示，上一交易
日，未平仓合约增加879口，至189,670口。 
    
    截至5月29日，可用于交割的棉花认证库存总计为132,772包(每包480
磅)，高于前一日的124,606包。
    
    美元指数 上扬0.51%。汤森路透CoreCommodity CRB指数<.TRJC
RB>上扬0.14%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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