纽约期市：期棉逆转涨势收跌，静待基金展期

《汇市简讯》欧元/美元走高，因美元/日圆下跌令美元承压
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透纽约6月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四盘中攀升至近一周最高，受助于强劲的美国政府出口销售报告，后回落收跌，市场静待指数基金开始展期。
“不久将开始建立大规模多头头寸，”Risk Analytics的独立棉花交易商兼分析师Louis Rose表示，他指出最大型指数基金预计将从周五开始将7月合约展期至12月合约。
ICE－7月期棉合约 收跌0.12美分，或0.2%，报每磅65.12美分。盘中交易区间为64.94-65.95美分。
美国农业部周四公布，上周净出口销售美国棉花10.66万包，较之前四周的均值高74%。
这引发市场预期，美国农业部将上调对美国2014/15作物年度棉花总出口的预估，目前的预估为1,070万包。
期货市场总成交量减少3,780口，至30,511口。前一日未平仓合约减少1,615口，至186,060口。
美元指数 下跌0.06%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 跌0.83%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 1月24日(二) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 54.5 54.3 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 550 561 成屋销售(较前月) -1.1% +0.7% 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 1月 -- 正8
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。