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市场报道 | 2015年 6月 5日 星期五 03:14 BJT

纽约期市：期棉逆转涨势收跌，静待基金展期

路透纽约6月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四盘中攀升至近一周最高，受助于强劲的美国政府出口销售报告，后回落收跌，市场静待指数基金开始展期。

“不久将开始建立大规模多头头寸，”Risk Analytics的独立棉花交易商兼分析师Louis Rose表示，他指出最大型指数基金预计将从周五开始将7月合约展期至12月合约。

ICE－7月期棉合约 收跌0.12美分，或0.2%，报每磅65.12美分。盘中交易区间为64.94-65.95美分。

美国农业部周四公布，上周净出口销售美国棉花10.66万包，较之前四周的均值高74%。

这引发市场预期，美国农业部将上调对美国2014/15作物年度棉花总出口的预估，目前的预估为1,070万包。

期货市场总成交量减少3,780口，至30,511口。前一日未平仓合约减少1,615口，至186,060口。

美元指数 下跌0.06%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 跌0.83%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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