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市场报道 | 2015年 6月 6日 星期六 03:07 BJT

纽约期市：ICE期棉下滑，因基金展期及美元走强

路透纽约6月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑，本周跌0.1%，因美元走强打压期价，且在高盛商品指数展期首日，交易商开始沽出7月合约，买入12月合约。

“这会支撑12月合约，7月合约将遭抛售，”Sweet Futures资深期权经纪Avery Putter谈及指数基金展期的影响时称。周五7月合约跌幅大于12月合约。

交投最活跃的12月合约 收低0.73美分或1.1%，报64.55美分，盘中在64.30-65.37美分之间波动。

12月合约 较7月合约 溢价升至0.54美分，昨日报0.16美分。

期货市场总成交量增加570口，至32,224口。前一日未平仓合约增加827口，至186,887口。

美元指数 大涨0.90%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 升0.38%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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