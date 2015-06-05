纽约期市：ICE期棉下滑，因基金展期及美元走强

路透纽约6月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑，本周跌0.1%，因美元走强打压期价，且在高盛商品指数展期首日，交易商开始沽出7月合约，买入12月合约。

“这会支撑12月合约，7月合约将遭抛售，”Sweet Futures资深期权经纪Avery Putter谈及指数基金展期的影响时称。周五7月合约跌幅大于12月合约。

交投最活跃的12月合约 收低0.73美分或1.1%，报64.55美分，盘中在64.30-65.37美分之间波动。