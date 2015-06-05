纽约期市：ICE期棉下滑，因基金展期及美元走强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约6月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下滑，本周跌0.1%，因美元走强打压期价，且在高盛商品指数展期首日，交易商开始沽出7月合约，买入12月合约。
“这会支撑12月合约，7月合约将遭抛售，”Sweet Futures资深期权经纪Avery Putter谈及指数基金展期的影响时称。周五7月合约跌幅大于12月合约。
交投最活跃的12月合约 收低0.73美分或1.1%，报64.55美分，盘中在64.30-65.37美分之间波动。
12月合约 较7月合约 溢价升至0.54美分，昨日报0.16美分。
期货市场总成交量增加570口，至32,224口。前一日未平仓合约增加827口，至186,887口。
美元指数 大涨0.90%。汤森路透CoreCommodity CRB指数 升0.38%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。