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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 03:17 BJT

纽约期市：期棉上扬，因CFTC报告显示净多头降至2月以来最低且美元走软

路透纽约6月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，受助于美元走软
，以及美国政府上周五收盘后发布的报告显示，投机客持有的净多头头寸
为2月以来最低。
    
    “(投机客)有更多入市买入，和空头回补的余地，”Wedbush Securi
ties的经纪Sharon Johnson在谈到商品期货交易委员会(CFTC)的报告时说
，他还指出，12月合约收在50日移动均线之上可能吸引买家入市。
    
    12月期棉合约 收涨0.79美分，或1.2%，报每磅65.34美分，盘
中交易区间为64.44-65.5美分。
    
    最近一周投机客将净多头头寸从21,409口削减至14,708口。
    
    12月合约较7月合约  溢价持稳在0.54美分。
    
    期货市场总成交量减少549口，至31,790口。数据显示，之前一个交
易日，未平仓合约减少1,864口，至185,023口。
    
    截至6月5日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为14.7814万包，高
于前一日的14.4701万包。

    美元指数 下跌1.05%。汤森路透CoreCommodity CRB指数<.TRJC
RB>上扬0.23%。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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