纽约期市：期棉上扬，因CFTC报告显示净多头降至2月以来最低且美元走软

路透纽约6月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，受助于美元走软 ，以及美国政府上周五收盘后发布的报告显示，投机客持有的净多头头寸 为2月以来最低。 “(投机客)有更多入市买入，和空头回补的余地，”Wedbush Securi ties的经纪Sharon Johnson在谈到商品期货交易委员会(CFTC)的报告时说 ，他还指出，12月合约收在50日移动均线之上可能吸引买家入市。 12月期棉合约 收涨0.79美分，或1.2%，报每磅65.34美分，盘 中交易区间为64.44-65.5美分。 最近一周投机客将净多头头寸从21,409口削减至14,708口。 12月合约较7月合约 溢价持稳在0.54美分。 期货市场总成交量减少549口，至31,790口。数据显示，之前一个交 易日，未平仓合约减少1,864口，至185,023口。 截至6月5日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为14.7814万包，高 于前一日的14.4701万包。 美元指数 下跌1.05%。汤森路透CoreCommodity CRB指数<.TRJC RB>上扬0.23%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)