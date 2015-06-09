纽约期市：期棉小涨，因指数基金展期及空头回补

路透纽约6月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，因基金继续展期 多头仓位，且投资人预计美国政府在其月度全球农产品供需预估报告中可 能上调美国棉花出口预估，遂回补空头。 截止7月份的2014/15作物年度美国棉花出口量已经超过了美国农业部 预估的1,070万包。 交投最活跃的12月期棉合约 收涨0.03美分，报每磅65.37美分 ，盘中交易区间为65.15-65.95美分。 12月合约较7月合约 溢价由0.54美分升至0.82美分。 期货市场总成交量减少549口，至31,790口。数据显示，之前一个交 易日，未平仓合约减少1,864口，至185,023口。 截至6月8日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为153,931包，高于 前一日的147,814包。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)