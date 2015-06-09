纽约期市：期棉小涨，因指数基金展期及空头回补

英国经济：金融服务业乐观情绪连四季下降，英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透纽约6月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，因基金继续展期 多头仓位，且投资人预计美国政府在其月度全球农产品供需预估报告中可 能上调美国棉花出口预估，遂回补空头。 截止7月份的2014/15作物年度美国棉花出口量已经超过了美国农业部 预估的1,070万包。 交投最活跃的12月期棉合约 收涨0.03美分，报每磅65.37美分 ，盘中交易区间为65.15-65.95美分。 12月合约较7月合约 溢价由0.54美分升至0.82美分。 期货市场总成交量减少549口，至31,790口。数据显示，之前一个交 易日，未平仓合约减少1,864口，至185,023口。 截至6月8日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为153,931包，高于 前一日的147,814包。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)