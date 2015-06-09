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市场报道 | 2015年 6月 10日 星期三 03:07 BJT

纽约期市：期棉小涨，因指数基金展期及空头回补

路透纽约6月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小涨，因基金继续展期
多头仓位，且投资人预计美国政府在其月度全球农产品供需预估报告中可
能上调美国棉花出口预估，遂回补空头。
    
    截止7月份的2014/15作物年度美国棉花出口量已经超过了美国农业部
预估的1,070万包。
    
    交投最活跃的12月期棉合约 收涨0.03美分，报每磅65.37美分
，盘中交易区间为65.15-65.95美分。
    
    12月合约较7月合约  溢价由0.54美分升至0.82美分。
    
    期货市场总成交量减少549口，至31,790口。数据显示，之前一个交
易日，未平仓合约减少1,864口，至185,023口。
    
    截至6月8日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为153,931包，高于
前一日的147,814包。(完)    
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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