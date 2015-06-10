纽约期市：期棉上涨，此前美国农业部下调全球库存预估

路透纽约6月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，受美元走软提振，此前美国农业部在其月度供需报告中下调截止7月的2014/15作物年度全球库存预估。

英国贸易公司Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli在谈及美国农业部数据时表示，“美国农业部下调了全球其他地区结转库存数据，这对市场略有利。”

交投最活跃的12月期棉合约 收涨0.42美分，报每磅65.79美分，盘中交易区间为65.39-65.93美分。

美国农业部下调印度2015/16年度开始及结转库存预估，但意外维持美国2014/15年度出口预估在1,070万包。

12月合约较7月合约 溢价由0.82美分升至0.90美分。

截至6月9日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为157,188包，高于前一日的153,931包。(完)

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