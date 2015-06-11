纽约期市：期棉创三周半最大单日跌幅，因中国计划释出储备

路透纽约6月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得三周半最大单日 降幅，此前主要消费国－中国宣布今年会开始释出大量国储棉，令市场担 心中国的进口需求。 “中国的棉花进口量将减少，”商品投资公司Logic Advisors合伙人 Ron Lawson表示，但他也指出由于储棉很大一部分都是多年的旧棉，可能 对更新、更高级别的棉花仍有进口需求。 12月期棉合约 收挫1.41美分或2.1%，报每磅64.38美分，盘中 交易区间为64.35-65.86美分。 美国政府的周度报告显示，上周美国净出口4.35万包2014/15年度棉 花，低于之前一周，但31.21万包的总出口较之前一周增加，且高于四周 均值。 12月合约较7月合约 溢价由0.90美分跌至0.85美分。 期货市场总成交量减少4,420口，至43,633口。数据显示，之前一个 交易日，未平仓合约减少5,575口，至179,610口。 截至6月10日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为162,007包，高于 前一日的157,188包。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)