纽约期市：期棉创三周半最大单日跌幅，因中国计划释出储备

路透纽约6月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得三周半最大单日
降幅，此前主要消费国－中国宣布今年会开始释出大量国储棉，令市场担
心中国的进口需求。
“中国的棉花进口量将减少，”商品投资公司Logic Advisors合伙人
Ron Lawson表示，但他也指出由于储棉很大一部分都是多年的旧棉，可能
对更新、更高级别的棉花仍有进口需求。
12月期棉合约 收挫1.41美分或2.1%，报每磅64.38美分，盘中
交易区间为64.35-65.86美分。
美国政府的周度报告显示，上周美国净出口4.35万包2014/15年度棉
花，低于之前一周，但31.21万包的总出口较之前一周增加，且高于四周
均值。
12月合约较7月合约 溢价由0.90美分跌至0.85美分。
期货市场总成交量减少4,420口，至43,633口。数据显示，之前一个
交易日，未平仓合约减少5,575口，至179,610口。
截至6月10日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为162,007包，高于
前一日的157,188包。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)