纽约期市：期棉收涨，在昨日大跌后反弹

路透纽约6月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上扬，且本周收涨，前一日受中国开始释出大量国储棉的消息拖累大跌后，部分投资者回补空头。

“可能有一些因中国消息而作空的短线投资者在周末前锁定部分获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员兼分析师Louis Rose表示。

12月期棉合约 收高0.28美分，或0.4%，报每磅64.66美分，盘中交易区间为64.29-65.3美分。本周涨幅为0.2%。

12月合约较7月合约 溢价为0.59美分，周四为0.85美分。

期货市场总成交量减少6,833口，至37,499口。数据显示，之前一个交易日，未平仓合约增加159口，至179,769口。

截至6月11日，期棉认证库存CERT-COT-STX总计为163,916包，高于前一日的162,007包。

美元指数 跌0.06%，汤森路透CoreCommodity CRB指数 回落0.79%。(完)

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