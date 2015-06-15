纽约期市：期棉触及近两个月低位，因技术性卖出信号和止损卖盘

标题新闻：贝莱德聘请英国前财政大臣奥斯本担任贝莱德智库兼职高级顾问
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约6月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至近两个月最低，因12月合约上周五收在主要移动均线之下，发出利空技术信号，且在跌穿近期低位后触发制动止损卖盘。
“在跌穿过去几日的低位后触发止损卖盘，且在跌穿6月2日的低位后触发更多止损卖出指令，”Wedbush Securities的经纪Sharon Johnson表示，他指出上周五12月合约收在50日和200日移动均线之下。
ICE-12月期棉 收跌1.03美分，或1.6%，报每磅63.63美分，盘中跌至4月22日以来最低63.37美分。
现货月合约较次月合约价差CT-1=R扩阔0.49美分，至1.37美分。
期货市场总成交量增加7,33口，至45,412口。数据均显示，未平仓合约总计减少4,413口，至175,356口。
美元指数 下跌0.15%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.44%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。