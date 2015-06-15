纽约期市：期棉触及近两个月低位，因技术性卖出信号和止损卖盘

路透纽约6月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跌至近两个月最低，因12月合约上周五收在主要移动均线之下，发出利空技术信号，且在跌穿近期低位后触发制动止损卖盘。

“在跌穿过去几日的低位后触发止损卖盘，且在跌穿6月2日的低位后触发更多止损卖出指令，”Wedbush Securities的经纪Sharon Johnson表示，他指出上周五12月合约收在50日和200日移动均线之下。

ICE-12月期棉 收跌1.03美分，或1.6%，报每磅63.63美分，盘中跌至4月22日以来最低63.37美分。

现货月合约较次月合约价差CT-1=R扩阔0.49美分，至1.37美分。

期货市场总成交量增加7,33口，至45,412口。数据均显示，未平仓合约总计减少4,413口，至175,356口。

美元指数 下跌0.15%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.44%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)