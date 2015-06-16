纽约期市：ICE期棉上扬，因投资人担心热带风暴可能损及德州产量

路透纽约6月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，收复昨日失地，因投资人担心登陆德州的热带风暴Bill可能影响产量，德州是美国的产棉重地。

“德州的天气状况不利，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的创办人Keith Brown表示，指强降雨可能损及产量，并影响德州沿海地区的棉花质量。

ICE-12月期棉 收高1.34美分，或2.1%，报每磅64.97美分，为4月23日来最大单日升幅，盘中在63.16-65.16美分之间交投。

12月合约 较7月合约 溢价升至0.54美分，昨日为0.42美分。

期货市场总成交量减少5,567口，至40,536口。数据显示，未平仓合约总计减少2,899口，至172,457口。

美元指数 升0.21%。汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.53%。(完)

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