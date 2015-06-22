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市场报道 | 2015年 6月 23日 星期二 02:58 BJT

纽约期市：ICE期棉上涨，因止损买盘及延续上周五升势

路透纽约6月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上涨，上周五收盘大跌后出现空头回补和实货买盘，推动期棉在盘后交易中反弹，今日延续升势，且自动止损买盘令今日升幅扩大。

“没有有很强的作空意愿，”Risk Analytics独立交易员及顾问Louis Rose表示，预计即将公布的美国政府报告将显示出口销售强劲及种植面积预估降低。

ICE-12月期棉 收高0.90美分，或1.4%，报每磅64.80美分，盘中在63.71-64.93美分之间交投。

期货市场总成交量减少728口，至19,878口。数据显示，昨日未平仓合约总计增加66口，至164,517口。

美元指数 升0.23%。汤森路透核心商品CRB指数 升0.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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