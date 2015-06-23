纽约期市：期棉因美元走强回落，但收盘前缩减跌幅

路透纽约6月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二回落，受累于美元走强，但在收盘前缩减跌幅，在越发狭窄的交易区间内盘整。

“这预示着将在某个时点突破，”Eastern Trading的董事长兼联合拥有人Jordan Lea在谈到期棉长时间呈横盘走势时说，“当市场陷于目前这样超级狭窄的区间内时，一旦出现突破，所产生的冲击通常会更大。”

ICE-12月期棉 收跌0.25美分，或0.4%，报每磅64.55美分，盘中在63.93-65.03美分之间交投。

美国农业部周一收盘后公布，截至6月21日当周美国玉米播种完成率为94%，高于之前一周的94%。

美元指数 升1.2%。汤森路透核心商品CRB指数 涨0.5%。(完)

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