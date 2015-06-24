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市场报道 | 2015年 6月 25日 星期四 03:04 BJT

纽约期市：期棉在出口销售报告公布前小涨，交投清淡

路透纽约6月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三变动不大，在淡静交投中小涨，市场静待美国农业部周四将公布的出口销售报告，期价继续在愈发狭窄的区间内盘整。

“多数投资人保持观望，”INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian表示，“需要对7月合约采取行动的棉纺厂多数已经做了。”

ICE-12月期棉 收高0.04美分，或0.1%，报每磅64.59美分，盘中在64.05-64.97美分之间交投。

美元指数 跌0.2%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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