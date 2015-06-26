纽约期市：期棉触及九个月高位，受助于技术性买盘和谷物市场强势

路透纽约6月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五放量跳涨，录得2014年9月12日以来最大单日涨幅，受助于昨日收盘水准发出的技术信号，以及谷物市场大涨吸引投机性买盘。

“当基金买入时，所有与农业相关的商品均被抢购，”Wedbush Securities的介绍经纪Sharon Johnson说，他指出，周四收在40日和50日移动均线之上，为数周来首次，对投资者而言这是利多的技术信号。

美国中西部的过度降雨推动小麦、玉米和大豆市场大涨。投资者在这些市场大举买入也令棉花市场在过去两日得益，Johnson说。

ICE 12月期棉 收高2.13美分，或3.3%，报每磅67.51美分。盘中交投区间在每磅65.38-67.63美分之间，后者为逾九个月来最高。

该合约今日的涨幅为2013年6月以来最大。

美元指数 上扬0.29%。汤森路透核心商品CRB指数 涨0.22%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)