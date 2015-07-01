纽约期市：ICE期棉从九个半月高位回落收低，因投资人获利了结

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三触及九个半月新高，但之后由升转跌，因昨日受政府种植面积预估低于市场预期后，期棉大涨，今日投资人了结获利。
美国农业部在报告中将美国棉花种植面积预估下调至逾30年来最低，且表示会在近期洪涝过后，再次调查德州的情况，这令投资人担心产量受损。
但商品投资公司Logic Advisors合伙人Ron Lawson表示，在近几年美国主要产区长期乾旱后，过去几个月的降雨可能会提升2015/16年度的产量。
ICE-12月期棉合约 收低0.37美分，或0.54%，报每磅67.54美分，盘中在66.56-68美分交投。
期货市场总成交量减少20,222口，至28,051口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加3,586口，至181,083口。
美元指数 大涨0.81%，汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.37%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。