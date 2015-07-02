纽约期市：ICE期棉升至11个月高位后遭遇获利了结回落收低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四在美国公布出口销售报告后升至11个月高位，但终场收低，因在近几日大涨后，投机商买盘降温，且在长周末假期前投资人获利了结。
周五期权和选择权市场将休市，因美国独立日假期长周末。
ICE-12月期棉合约 收低0.15美分，或0.2%，报每磅67.39美分，盘中高见68.11美分，为去年7月24日来最高。
美国政府数据显示，上周2014/15年度美国棉花净出口8.05万出口包，较之前四周均值增加22%。付运达到23.04万出口包，较之前四周均值低9%。
期货市场总成交量减少3,007口，至23,916口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,352口，至182,435口。
美元指数 跌0.19%，汤森路透核心商品CRB指数 升0.22%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。