版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 10日 星期五 05:23 BJT

纽约期市：ICE期棉收高，经历一周跌势后出现反弹

路透纽约7月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四收高，为六个交易日来首见，期棉自4月来的最长跌势告终，因交易商在美国农业部周五发布供需报告前调整仓位。

Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示，市场热议美国农业部将上调出口预估并下调结转库存预估。

全球最大棉花消费国－中国周五将开始出售国储棉。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 大涨1.1%。

ICE-12月期棉合约 结算价收高0.56美分，或0.9%，报每磅65.86美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐