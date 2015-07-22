版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 23日 星期四 03:22 BJT

纽约期市：ICE期棉触及三个月低点后受空头回补和棉纺厂买盘带动反弹

路透纽约7月22日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周三盘中一度触及三个月低点，但之后受投资人空头回补和棉纺厂实货买盘带动反弹收高，为四个交易日来首次收高。

ICE-12月期棉合约 收高0.24美分，或0.4%，结算价报每磅64.48美分，盘中跌至63.94美分低位，此为4月23日来最低水准。

期货市场总成交量增加286口，至13,158口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,018口，至175,767口。

美元指数 升0.29%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.23%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐