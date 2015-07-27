版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 28日 星期二 03:16 BJT

纽约期市：ICE期棉触及三个月低点，因中国股市暴跌

路透纽约7月27日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周一挫至逾三个月低
点，此前最大棉花消费国－中国股市暴跌，打压商品市场全面下挫。
    
    “当全球经济中举足轻重的一部分正在受压，这对所有资产都不利，
”MCM Inc经纪Jobe Moss称。
    
    ICE-12月期棉合约 收跌0.84美分，或1.3%，结算价报每磅63.8
0美分，盘中一度触及4月23日来最低的63.69美分。
    
    期货市场总成交量增加9,888口，至21,989口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少332口，至176,642口。
    
    美元指数 下挫0.78%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品C
RB指数 大跌1.15%。(完)  
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐