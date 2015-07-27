纽约期市：ICE期棉触及三个月低点，因中国股市暴跌

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
路透纽约7月27日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周一挫至逾三个月低 点，此前最大棉花消费国－中国股市暴跌，打压商品市场全面下挫。 “当全球经济中举足轻重的一部分正在受压，这对所有资产都不利， ”MCM Inc经纪Jobe Moss称。 ICE-12月期棉合约 收跌0.84美分，或1.3%，结算价报每磅63.8 0美分，盘中一度触及4月23日来最低的63.69美分。 期货市场总成交量增加9,888口，至21,989口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少332口，至176,642口。 美元指数 下挫0.78%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品C RB指数 大跌1.15%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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