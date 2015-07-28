纽约期市：期棉从三个月低位反弹，受助于实货买盘和空头回补

路透纽约7月28日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二录得两周来最大单日涨幅，因在跌至逾三个月低位后，触发实货需求，从而引发投机客回补空头。

“由于缺乏实货卖压，市场在阻力很小的情况下上扬，”Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示。

Rose指出，在价格逼近上周结算水准64.64美分时，市场上出现了大规模空头回补。

ICE-12月期棉 收涨0.8美分，或1.3%，报每磅64.60美分，为次月合约自7月14日以来最大单日涨幅。

稍早跌至63.56美分，或4月23日以来最低。

期货市场总成交量减少603口，至21,910口。数据显示，未平仓合约总计为177,539口，较之前一日增加897口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)