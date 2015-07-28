纽约期市：期棉从三个月低位反弹，受助于实货买盘和空头回补

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月28日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二录得两周来最大单日涨幅，因在跌至逾三个月低位后，触发实货需求，从而引发投机客回补空头。
“由于缺乏实货卖压，市场在阻力很小的情况下上扬，”Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示。
Rose指出，在价格逼近上周结算水准64.64美分时，市场上出现了大规模空头回补。
ICE-12月期棉 收涨0.8美分，或1.3%，报每磅64.60美分，为次月合约自7月14日以来最大单日涨幅。
稍早跌至63.56美分，或4月23日以来最低。
期货市场总成交量减少603口，至21,910口。数据显示，未平仓合约总计为177,539口，较之前一日增加897口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。