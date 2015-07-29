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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 04:18 BJT

纽约期市：期棉下滑，因技术信号及美元走强

路透纽约7月29日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周三下滑，此前期棉在昨日大涨后今日未能保持在一关键技术水准之上，且美元走强带来压力。

Wedbush Securities经纪Sharon Johnson称，昨晚期棉未能升穿10日移动均线切入位，如果无法突破这些关键移动均线，市场就会失去动能。

交投最活跃的ICE-12月期棉 周二一度升穿10日移动均线切入位64.66美分，但结算价低于该水准。周三早盘也一度升至10日移动均线切入位64.57美分之上，但未能进一步走强，促使期价失去动能。

12月期棉 收低0.71美分或1.1%，报63.89美分。

美元指数 上涨0.40%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 升0.54%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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