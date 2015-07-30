纽约期市：期棉触及三个月低点，因美元走强及多头结清仓位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约7月30日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周四跌至逾三个月低点，因投机商结清仓位以在月底前轧平账面，且美元受升息预期带动上涨。
“所有市场仍有通缩基调，谁会希望买入棉花？”棉花交易员Keith Brown表示。
ICE-12月期棉 收低0.34美分或0.5%，报63.55美分，盘中一度跌至4月23日来最低的63.50美分。
根据美国政府周度出口销售报告，美国农户在最近一周出口2.3万出口包2014/15年度棉花，较之前一周减少了75%，2015/16年度棉花出口4,000包。
期货市场总成交量增加625口，至13,753口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少299口，至177,114口。
美元指数 上涨0.55%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 跌0.37%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。