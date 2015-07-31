纽约期市：期棉受美元走软带动上涨，但7月大幅收低

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约7月31日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周五触及逾三个月低点，之后受美元大跌带动反弹收高，7月期棉重挫6.8%，为去年9月来最大月度跌幅。
“新兴市场买盘不强，”Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli表示，“除非美元崩跌，否则商品市场哪来强势。”
ICE-12月期棉 收高0.66美分或1%，报64.21美分，盘中一度跌至4月23日来最低的63.27美分。
期货市场总成交量增加6,224口，至20,085口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加608口，至177,722口。
美元指数 下滑0.41%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 跌1.06%。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。