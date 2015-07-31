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市场报道 | 2015年 8月 1日 星期六 03:00 BJT

纽约期市：期棉受美元走软带动上涨，但7月大幅收低

路透纽约7月31日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周五触及逾三个月低点，之后受美元大跌带动反弹收高，7月期棉重挫6.8%，为去年9月来最大月度跌幅。

“新兴市场买盘不强，”Plexus Cotton Ltd风险管理部门董事Peter Egli表示，“除非美元崩跌，否则商品市场哪来强势。”

ICE-12月期棉 收高0.66美分或1%，报64.21美分，盘中一度跌至4月23日来最低的63.27美分。

期货市场总成交量增加6,224口，至20,085口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加608口，至177,722口。

美元指数 下滑0.41%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 跌1.06%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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