版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 05:34 BJT

纽约期市：ICE期棉连跌第二日，但仍陷于窄幅区间内

路透纽约8月4日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二连跌第二日，在清淡交投中追平昨日触及的低点，受昨日收盘后美国政府公布的周度作物生长报告及美元大涨影响。

ICE-12月期棉 收低0.36美分或0.6%，报63.64美分，盘中交投区间为63.37-64.25美分。

期货市场总成交量减少3,667口，至14,753口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加569口，至179,372口。

周一市场收盘后，美国农业部报告显示，截至8月2日的棉花现蕾率为57%，去年同期为65%，五年均值为64%。

美元指数 上涨0.50%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.79%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐