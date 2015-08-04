纽约期市：ICE期棉连跌第二日，但仍陷于窄幅区间内

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透纽约8月4日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二连跌第二日，在清淡交投中追平昨日触及的低点，受昨日收盘后美国政府公布的周度作物生长报告及美元大涨影响。
ICE-12月期棉 收低0.36美分或0.6%，报63.64美分，盘中交投区间为63.37-64.25美分。
期货市场总成交量减少3,667口，至14,753口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加569口，至179,372口。
周一市场收盘后，美国农业部报告显示，截至8月2日的棉花现蕾率为57%，去年同期为65%，五年均值为64%。
美元指数 上涨0.50%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.79%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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