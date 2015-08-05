纽约期市：期棉连跌第三日，仍处于夏季季节性交投清淡期

路透纽约8月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连跌第三日，但仍在前一日的交易区间内，因期棉价格仍不到促使卖家卖出的水平，而投机客也不愿意增加其多头头寸。

“将促使部分生产商卖出从而压低市场的目标位看似高于投机客愿意上探的水平，”密苏里州的棉花买家Barry Bean说，“很多商品交易商目前都度暑假。”

Bean还表示，在夏季清淡期，期棉在狭窄区间内清淡交投是正常现象。

ICE-12月玉米期货 收跌0.12美分，或0.2%，报每磅63.52美分。盘中交易区间为63.40-63.95美分，陷于昨日交易区间内。

期货市场总成交量减少1,843口，至13,097口。数据显示，周二未平仓合约增加434口，总计为179,806口。

美元指数 跌0.03%；汤森路透核心商品CRB指数 回落0.54%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)