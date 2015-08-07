纽约期市：期棉连跌第五日，触及逾七个月最低

路透纽约8月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第五日，触及逾七个月来最低，因在美国农业部供需报告下周公布前市场担忧需求。

“主要受需求影响，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville称原因是昨日公布的周度出口销售数据不佳，数据显示净取消2014/15年棉花，且2015/16年棉花的销售也“很低迷”。

他还表示，部分交易商在农业部下周三公布月度供需报告前可能在调整头寸。

ICE-12月期棉 收跌0.47美分，或0.8%，报每磅61.79美分，连跌第五日，盘中触及1月23日以来最低61.62美分。

12月合约 本周收跌0.4%，连跌第六周，为去年9月来最长周度跌势。.

期货市场总成交量减少17,349口，至22,503口。数据显示，昨日未平仓合约总计增加2,162口，至183,141口。

美元指数 跌0.27%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.11%。(完)

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