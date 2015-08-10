纽约期市：期棉六个交易日来首日收高，受空头回补带动

路透纽约8月10日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收高，为六个交易日来首见，因合约触及技术性超卖区域，且跌至逾六个月低点促使投资人回补空头以及一些新的投机性买盘。

“当12月合约没有被迫跌至合约新低，这鼓励了空头回补和一些低吸买盘，”棉花交易员Keith Brown称。

Brown表示，12月合约一度逼近61.28美分的合约低点，周一并未触及该水准，但“没有完全避免下探该低点的可能性。”

ICE-12月期棉 收高0.17美分，或0.3%，报每磅61.96美分，盘中在61.50-62.90美分之间交投。

期货市场总成交量增加1,305口，至24,317口。数据显示，昨日未平仓合约总计增加837口，至183,978口。

美元指数 跌0.38%。汤森路透核心商品CRB指数 升2.08%。(完)

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