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市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 10:25 BJT

修正-纽约期市：ICE期棉触及逾一个月高位，受昨日后续买盘带动

(更正：第二段应为“即出现逆价差”，而非“及出现逆价差”)

路透纽约8月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四升至逾一个月高位，在昨日爆炸性涨势后仍有后续买盘。昨日，美国政府对美国和全球产量和结转库存的预估降幅大于预估。

ICE-12月期棉 目前价格高于3月合约，即出现逆价差，反映交易商担心短期供应。

12月合约结算价升1.1美分或1.7%，报65.79美分，盘中一度升至66.51美分，为7月10日来最高。

美元指数 升0.23%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.54%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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