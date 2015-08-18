纽约期市：期棉连涨第五日，但显示出涨势放缓的迹象

路透纽约8月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连升第五日，延续上周农业部发布利多产量预估后开始的涨势，但未能升穿昨日高点，显示出涨势动能消退的迹象。

“市场仍在勉力上行，”棉花交易员Keith Brown说，“如果期棉在更长时间内停滞不前，生产者将开始卖出。”

ICE-12月期棉合约 小涨0.11%，或0.2%，收报每磅66.63美分，盘中交易区间为66.03-66.85美分。

期货市场总成交量减少1,611口，至18,735口。数据显示，昨日未平仓合约增加1,523口，共计187,981口。

美元指数 上扬0.21%，报汤森路透核心商品CRB指数 升0.19%。(完)

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