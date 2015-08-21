纽约期市：ICE期棉基本持平，收成前景的不确定性抵消商品市场普跌拖累

路透纽约8月21日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五触及六周高位，但收盘基本持稳，因担忧新作收成使商家不愿卖出，但商品市场普跌限制了投机性买盘。

“自美国农业部供需报告公布后，人们更加谨慎，”英国贸易行Plexus cotton的风险管理部董事Peter Egli说。

行业分析公司Cotlook确认了农业部的预估，该公司在周四盘后公布的一份报告中下调了对美国棉花产量的预估。

ICE-12月棉花期货 收跌0.02美分，报每磅66.91美分，盘中触及7月10日以来最高67.00美分。

该合约本周收涨0.96美分，或1.5%。为截至5月1日当周以来首次两周连涨。

期货市场总成交量下降901口，至15,649口。数据显示，周四未平仓合约增加3,601口，至196,531口。

美元指数 跌1.01%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.68%。(完)

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