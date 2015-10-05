纽约期市：期棉跳涨至两周高位，因美国东南部暴雨和洪水

路透纽约10月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一跳涨至两周高位，因南卡罗来纳州史无前例的暴雨冲毁了街道，致9人死亡，也淹没了该地区的棉花田地，对棉花产量和作物质量造成潜在影响。

“这是一场真正的灾难，”Eastern Trading主席兼联合创始人Jordan Lea称，他听到了一些关于棉花地被淹没的报导。

尽管卡罗来纳仅占美国棉花种植总面积的5%，但因为位置靠近美国纺织业下游，所以很重要。

ICE-12月期棉合约 收涨1.73美分，或2.9%，结算价报每磅61.87美分，此前涨至62.23美分的9月18日以来最高水平。

期货市场总成交量增加14,207口，至28,516口。数据显示，上日未平仓合约增加295口，至188,488口。

美元指数 涨0.32%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 上涨1.17%。

根据美国政府上周五收盘后公布的数据，投机者在截至9月29日当周减少棉花净多头至11,200口，低于前一周的11,278口。

交投最活跃的合约12月期棉合约 相对强度指标升至50.626。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)