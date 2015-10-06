纽约期市：期棉续升，因美国东南部遭遇暴雨和洪水以及商品市场普涨

路透纽约10月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，在周一大涨后续升至逾两周最高，因担心美国东南部的洪水和暴雨会损及作物质量，商品市场普涨也对棉花价格提供了支撑。

“昨天大幅上涨后，通常会有一些跟进买盘，”INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian称。他还指出，今日的上涨主要受“商品市场总体反弹”带动。

Kramedjian称，棉花在相对窄幅区间交易，升穿每磅62美分后吸引了生产商的卖盘。

ICE-12月期棉合约 收涨0.21美分，或0.3%，结算价报每磅62.08美分，盘中在每磅61.71-62.33美分之间交易。

期货市场总成交量减少12,733口，至15,796口。数据显示，上日未平仓合约增加1,515口，至190,003口。

美元指数 跌0.71%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 上涨1.91%。

交投最活跃的12月期棉合约 相对强弱指标升至52.134。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)