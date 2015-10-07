纽约期市：期棉基本持平，因生产商在关键报告公布前卖出

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透纽约10月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三基本持平，此前触及两周半高位，因生产商利用本周上涨机会在收割临近时锁定价格。本周上涨部分由于美国东南部地区历史性暴雨和洪水。
“生产商能有额外几美分的获利，”Risk Analytics的一位独立棉花交易商兼顾问称。他指出，在周四美国出口销售报告以及周五美国政府供需报告公布前市场可能“交易量不大”。
ICE-12月期棉合约 收跌0.03美分，跌幅不到0.1%，结算价报每磅62.05美分，盘中在每磅61.78-62.48美分之间交易。
美元指数 涨0.07%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下跌0.27%。
交投最活跃的12月期棉合约 相对强弱指标跌至51.980。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透1月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。