纽约期市：期棉基本持平，因生产商在关键报告公布前卖出

路透纽约10月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三基本持平，此前触及两周半高位，因生产商利用本周上涨机会在收割临近时锁定价格。本周上涨部分由于美国东南部地区历史性暴雨和洪水。

“生产商能有额外几美分的获利，”Risk Analytics的一位独立棉花交易商兼顾问称。他指出，在周四美国出口销售报告以及周五美国政府供需报告公布前市场可能“交易量不大”。

ICE-12月期棉合约 收跌0.03美分，跌幅不到0.1%，结算价报每磅62.05美分，盘中在每磅61.78-62.48美分之间交易。

美元指数 涨0.07%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下跌0.27%。

交投最活跃的12月期棉合约 相对强弱指标跌至51.980。(完)

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