纽约期市：期棉基本持平，因生产商在关键报告公布前卖出

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月20日至1月27日

路透1月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均 为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢