纽约期市：期棉下跌，因出口销售报告令人失望

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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路透纽约10月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因美国政府每周出口销售数据显示，尽管价格较低，但除了向墨西哥的一笔大额出口外，全球其他国家对美国棉花的需求持续疲软。
“墨西哥的消费量就那么多，这是唯一可以销售的地方了。”商品投资公司Logic Advisors合伙人Ron Lawson称。他解释到，本周向墨西哥的大额出口并不意味着该国整体棉花进口会增加。
美国2015-16作物年度棉花出口销售量为20.69万包，较上周增加76%，但其中12.81万包是向墨西哥出口的，该国还购买了2016-17作物年度棉花35.83万包。
不包括向墨西哥的大额出口，本周2015-16作物季棉花出口比上周下降33%。上周墨西哥没有购买，该国不太可能经常有大额进口。
交易商关注周五的政府供需报告，该报告将提供有关美国作物当前收割量及全球需求的最新指引。
ICE-12月期棉合约 收跌0.33美分，或0.5%，结算价报每磅61.72美分，盘中在每磅61.44-62.45美分之间交易。
期货市场总成交量增加285口，至17,375口。数据显示，上日未平仓合约减少155口，至189,606口。
美元指数 跌0.30%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 涨0.86%。
交投最活跃的12月期棉合约 相对强弱指标跌至49.166。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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