纽约期市：期棉在振荡交易中下跌，因美国农业部下调全球需求展望

路透纽约10月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五在振荡交易中下跌，此前美国政府在其月度供需报告中虽下调了对美国棉花总产量的预估，但也下调了一些全球主要消费国对棉花的需求。

ICE-12月期棉合约 收跌0.11美分，或0.2%，结算价报每磅61.61美分，尽管报告发布后的大部分时间在平盘以上交易，但收盘前跌至平盘以下。

美国农业部(USDA)发布月度报告后最初交易振荡，因为美国年终库存预期与全球市场的变化相互矛盾，向市场发出了不一致的信号。

USDA将美国2015-16棉花总产量下调至1,334万包，低于9月份预估的1,343万包。美国是世界棉花主要出口国。

这令截至明年7月的本季末库存预期减少至310万包，低于上个月预估的320万包。

棉花价格在下午交易中在平盘上下波动，因交易商在衡量，虽然削减了供应预期，但USDA预计包括中国在内的一些世界主要消费国的需求下降。

USDA预计全球需求减少至1.1227亿包，低于上个月预估的1.1344亿包，年底库存预计增加至1.0697亿包，高于9月预估的1.0626亿包。(完)

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