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市场报道 | 2015年 10月 13日 星期二 04:24 BJT

纽约期市：期棉徘徊于三周高位附近，因农户停止卖出

路透纽约10月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一在清淡交易中微涨，因农户停止卖出。在上周五因美国政府下调了全球需求和产量预估而大幅振荡后，价格出现盘整。

近月合约 全天徘徊在上周五触及的每磅62.24美分的三周高点附近。

“收割即将开始，但农户们没有卖出。”MCM经纪商Jobe Moss称。

美国农业部(USDA)上周五亦下调了美国供应预估。美国农户正在开始收割棉花，美国是世界最大的棉花出口国。

ICE-12月期棉合约 收涨0.08美分，或0.1%，结算价报每磅61.69美分，今日交投区间在61.51-62.19美分。

市场总成交量减少11,653口，至16,596口。

美元指数 持平。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 跌1.46%。

上周五发布的最新政府数据显示，投机商在过去六周第一次增持棉花净多头。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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