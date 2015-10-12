纽约期市：期棉徘徊于三周高位附近，因农户停止卖出

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约10月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一在清淡交易中微涨，因农户停止卖出。在上周五因美国政府下调了全球需求和产量预估而大幅振荡后，价格出现盘整。
近月合约 全天徘徊在上周五触及的每磅62.24美分的三周高点附近。
“收割即将开始，但农户们没有卖出。”MCM经纪商Jobe Moss称。
美国农业部(USDA)上周五亦下调了美国供应预估。美国农户正在开始收割棉花，美国是世界最大的棉花出口国。
ICE-12月期棉合约 收涨0.08美分，或0.1%，结算价报每磅61.69美分，今日交投区间在61.51-62.19美分。
市场总成交量减少11,653口，至16,596口。
美元指数 持平。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 跌1.46%。
上周五发布的最新政府数据显示，投机商在过去六周第一次增持棉花净多头。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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