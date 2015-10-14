纽约期市：期棉在震荡交投中下滑，因数据显示美国收割进展顺利

路透纽约10月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下滑，盘中在昨日触及的一个月高位附近徘徊，因数据显示尽管种植地区受风暴影响带来一些困难，但收割进展顺利。

周二收盘后，美国农业部数据显示，受飓风Joaquin影响的南卡罗来纳州有逾半数棉花质量差或非常差，上周仅为12%。

交易商表示，降雨可能对该州整体产量没有造成太大的影响，但可能对质量造成重大冲击。

不过，也受到风暴不同程度吹袭的乔治亚州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州的棉花质量没有明显降低，美国棉花产区的整体质量保持稳定。

根据中国棉花协会周三早发布的数据显示，中国今年前9个月进口棉花116万吨，较上年同期下降42%。中国是全球最大的棉花消费国。

ICE-12月期棉合约 收低0.1美分，或0.2%，结算价报每磅63.76美分，今日交投区间在63.41-64.08美分。

美元指数 大跌0.79%。跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 升0.18%。(完)

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