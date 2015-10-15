纽约期市：期棉下跌，因生产商卖出和美国收割加速

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透纽约10月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四连续第二个交易日下跌，因美国生产商利用价格接近一个月高位机会卖出，全球最大棉花出口国-美国的收割正在加速。
本周早些时候期棉价格飙升，因担心南卡罗来纳州的作物受到降雨的损害及美国政府消减产量预估的滞后反应，但交易商注意到海外需求仍有限，生产商还持有大量棉花需要出售。
“现在我们刚刚回到现实，”Moultrie棉花交易商Keith Brown称。
ICE-12月期棉合约 收盘下跌0.32美分，或0.5%，结算价报每磅63.44美分，今日交投区间在63.15-63.76美分。
美元指数上涨0.48%，跟踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 跌0.42%。
交投最活跃合约 的相对强弱指标跌至60.145。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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