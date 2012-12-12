纽约期市:期棉触及六周高位,此前美国农业部公布农作物报告

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约12月11日 - 美国期棉周二在交投热络下升至六周高位,美国政府农作物月报大致中性,但投资人从中寻到买入线索.
在月报公布后,立即反应并不大,但早盘中段买单爆量,令价格一举突破重要阻力位每磅74.5美分,并触发停损买单.当市场接近下道阻力位75美分时,买盘消退.
美国农业部在月报中调降2012/13全球棉花库存预估,为8月进入当前作物销售年度以来首见.
尽管该月报的预估仅有小幅调整,而且农业部仍预期结转库存会创纪录,但总体报告显示,需求有小幅改善且产量减少,这对多头而言是利多消息.
洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价上涨1.5美分,或2.04%,至74.9美分,略低于日高74.99美分.
有近19,000口合约换手,单是3月期约的成交量就是整个市场近期日均量的两倍.(完)
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多3月3日 - 加拿大指标股指周五升至一周高位，受助于油价攀升和美国本月升息的前景，投资者为近期加拿大经济不断增强感到鼓舞。