纽约期市:期棉触及六周高位,此前美国农业部公布农作物报告

路透纽约12月11日 - 美国期棉周二在交投热络下升至六周高位,美国政府农作物月报大致中性,但投资人从中寻到买入线索.

在月报公布后,立即反应并不大,但早盘中段买单爆量,令价格一举突破重要阻力位每磅74.5美分,并触发停损买单.当市场接近下道阻力位75美分时,买盘消退.

美国农业部在月报中调降2012/13全球棉花库存预估,为8月进入当前作物销售年度以来首见.

尽管该月报的预估仅有小幅调整,而且农业部仍预期结转库存会创纪录,但总体报告显示,需求有小幅改善且产量减少,这对多头而言是利多消息.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价上涨1.5美分,或2.04%,至74.9美分,略低于日高74.99美分.