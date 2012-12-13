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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 08:01 BJT

纽约期市: 期棉继续走坚,因技术性突破引发投机买盘

路透纽约12月12日 - 美国期棉价格周三再度走坚,因美国农业部周二
发布作物报告后,棉价升破短期趋势线,促使投机客再度押注价格走升.

    新的投机性买盘推动棉价在临近收盘时上升0.84%至每磅75.53美分,
为10月23日以来最高.上日涨2%.
    
    "期棉突破了技术形态,激发技术性买盘.短期趋势偏多."贸易商Plexu
s Cotton Ltd.风险管理主管Peter Egli表示.

    但他说,长期内偏空的供需前景没有任何改变.

    洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价上涨0.22美分,或0.3
%,至75.12美分.

    交易所数据显示,截至周二的未平仓合约跳增2,000口,达到164,076口
,创近两个月以来单日最大增幅.(完)

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