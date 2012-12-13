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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 07:34 BJT

纽约期市: 期棉收低,因销售数据低迷令技术买盘消退

路透12月13日 - 美国期棉价格周四收低,因美国公布数据显示,一周
棉花出口销售大减三分之一,且谷物市场承压,令技术性买盘消退.

    美国政府数据令部分投资者担心,最近海外强劲的需求,特别是来自中
国的需求已经开始减弱.一周出口销售在过去六周一直平稳增长.
    
    周四公布的数据显示,12月6日当周陆地棉净销售较前周减少32%至283
,900包,其中近半数销往中国.
    
    "数据没有令买盘加速."花旗软商品市场分析师Sterling Smith谈及
该数据时说.
    
    洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价跌0.56美分,或0.75%
,至每磅74.56美分,回吐前两个交易日的半数涨幅.该合约盘中一度触及75
.2美分的技术阻力位.(完)

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