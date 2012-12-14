纽约期市:期棉收高,因持续出现少量技术性买盘

路透纽约12月14日 - 期棉价格周五微幅收高,少量技术性买盘令期棉 守在关键支撑位上方,本周期棉连续第三周收升. 洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价涨0.53美分,或0.71% ,报每磅75.09美分,仍接近六周高位.本周累计涨1.8%. 但升势可能只是暂时的,因将受生产商抛盘和投机客获利了结打压. 盘中交投清淡,3月合约成交量略低于8,700口. 市场仍担心全球需求疲弱,供应创纪录高位以及中国的囤积政策.在当 前销售年度结束前,中国的棉花战略储备料将占据全球库存的一半. 令市场更加不安的是,周四美国公布的数据显示,一周出口销售降至六 周低位,一些投资者担心近期强劲的海外需求,尤其是棉花生产大国和消费 大国中国的需求已消退.(完)