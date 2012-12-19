纽约期市:期锦因产棉商卖压而走软,关注德州天气状况

路透纽约12月19日电 - 期棉周三跌离两个月高位,终场略微收低,因 产棉商趁近期涨势逢高出脱;在投机客退居观望的情况下,成交量极低. 棉价此前曾连涨三天,一度升至10月以来高位. 交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月合约 结算价收低0.06美分, 或0.08%,报每磅75.89美分. 棉价稍早升至76.05美分后,买盘即略微退烧. 但成交量锐减,3月期约成交量不到7,000口,较30日均线低约65%. 在美国最大产棉州--德州乾旱未见终结迹象下,一些投机客曾敲进买 盘,押注德州棉产在2012/13行销年将进一步受损. 美国政府上周在月报中调降对德州当季产量预估. 棉市周三的跌势亦与谷物市场的疲势一致,后者近几周来持续大跌.( 完)