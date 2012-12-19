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亚洲 | 2012年 12月 20日 星期四 07:40 BJT

纽约期市:期锦因产棉商卖压而走软,关注德州天气状况

路透纽约12月19日电 - 期棉周三跌离两个月高位,终场略微收低,因
产棉商趁近期涨势逢高出脱;在投机客退居观望的情况下,成交量极低.
    
    棉价此前曾连涨三天,一度升至10月以来高位.
    
    交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月合约 结算价收低0.06美分,
或0.08%,报每磅75.89美分.
    
    棉价稍早升至76.05美分后,买盘即略微退烧.
    
    但成交量锐减,3月期约成交量不到7,000口,较30日均线低约65%.

    在美国最大产棉州--德州乾旱未见终结迹象下,一些投机客曾敲进买
盘,押注德州棉产在2012/13行销年将进一步受损.
    
    美国政府上周在月报中调降对德州当季产量预估.
    
    棉市周三的跌势亦与谷物市场的疲势一致,后者近几周来持续大跌.(
完)

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