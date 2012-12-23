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亚洲 | 2012年 12月 23日 星期日 09:25 BJT

纽约期市: 棉花期货在清淡交易中录得涨幅,因投机活动

路透纽约12月21日 - 期棉周五录得涨幅,圣诞节前交投非常清淡,温和的投机兴趣推动价格脱离下跌区域,试探最近高位.

洲际交易所(ICE)3月期棉 结算价上涨0.35美元,或0.5%,至每磅0.7618美元,触及阻力位0.7628美元,较周二触及的两个月高位仅低0.01美元.

不过交投量低,3月合约日内共成交不到8,000口.

最新数据显示,12月18日当周非商业交易商净多头仓位连续连第二周增加一倍,反映出投机买盘的兴趣.

商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示,看多押注升至逾一年最高.

看跌前景基本未变,但投机兴趣重新出现,市场突破六周的窄幅交易区间.美国政府12月11日的中性月度报告可能是买盘的触发因素.

技术图上,期棉触及超售水平.相对强弱指标周五为66,为10月18日以来最高.

"随着周末、月末、年末临近,很多交易商更可能获利了结,减少敞口,"Knight Futures的棉花专家Sharon Johnson称.(完)

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