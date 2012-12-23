纽约期市: 棉花期货在清淡交易中录得涨幅,因投机活动

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透纽约12月21日 - 期棉周五录得涨幅,圣诞节前交投非常清淡,温和的投机兴趣推动价格脱离下跌区域,试探最近高位.
洲际交易所(ICE)3月期棉 结算价上涨0.35美元,或0.5%,至每磅0.7618美元,触及阻力位0.7628美元,较周二触及的两个月高位仅低0.01美元.
不过交投量低,3月合约日内共成交不到8,000口.
最新数据显示,12月18日当周非商业交易商净多头仓位连续连第二周增加一倍,反映出投机买盘的兴趣.
商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示,看多押注升至逾一年最高.
看跌前景基本未变,但投机兴趣重新出现,市场突破六周的窄幅交易区间.美国政府12月11日的中性月度报告可能是买盘的触发因素.
技术图上,期棉触及超售水平.相对强弱指标周五为66,为10月18日以来最高.
"随着周末、月末、年末临近,很多交易商更可能获利了结,减少敞口,"Knight Futures的棉花专家Sharon Johnson称.(完)
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。